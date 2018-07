L'abito da sera si trasforma in opera d'arte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In questi giorni di vacanza perché non impiegare il tempo libero a disposizione per visitare musei e mostre dedicate alla moda? Nel nostro Paese si trova di tutto, quindi, quando stilerete l'itinerario dei vostri viaggi, inserite una capatina a uno dei luoghi della cultura della moda. In Italia sono molti i musei permanenti dedicati al singolo stilista o marchio. In una sorta di tour si può partire dalla capitale della moda italiana, Milano, con il suoi musei ubicati a Villa Mazzucchelli (Museo della moda e del costume) e a Palazzo Morando....