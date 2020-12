IL COLLOQUIO

L'anno nuovo si prepara a portarci, oltre a una buona dose di speranza, la serie Hbo che ha già fatto impazzire gli americani: The Undoing - le verità non dette, in programma dall'8 gennaio ogni venerdi su Sky Atlantic e Now Tv (l'8 stesso maratona su Sky Atlantic con i 6 episodi). Dramma familiare, thriller psicologico, sesso, tradimento, sangue, suspense e al centro della storia una famiglia apparentemente perfetta ma in realtà depositaria di inconfessabili segreti: ispirata al romanzo omonimo di Jean Hanff Korelitz (Piemme), diretta da Susanne Bier (The Night Manager), la serie è interpretata da Nicole Kidman, anche produttrice, e Hugh Grant affiancati dalla sorprendente Matilda De Angelis in un ruolo sexy e insieme sinistro, mentre Donald Sutherland fa un patriarca carismatico.

DIPENDENZA

«Ho aderito al progetto perché avevo voglia di tornare a lavorare con David Kelley, lo sceneggiatore di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, qualunque cosa avesse in cantiere», spiega Nicole Kidman, «nessuno sa scrivere come lui: fa una televisione avvincente, destinata a creare dipendenza». È proprio intorno all'attrice, 53 anni, un Oscar e innumerevoli altri riconoscimenti, che ruota la serie: nei panni dell'esile e sicura di sé Grace, psicoterapista di successo nella New York pre-Covid, Nicole viene da un casato facoltoso, vive un matrimonio idilliaco con Hugh Grant, oncologo pediatrico, e adora il figlio adolescente Henry. Ma il mondo di quella famiglia privilegiata, divisa tra una bella casa, scuole esclusive, impegni e riti dell'Upper East Side, va in frantumi quando appare Elena (De Angelis), una giovane mamma di origine straniera. Un omicidio brutale, la sparizione del marito di Grace, scoperte inquietanti e un processo giudiziario denso di colpi di scena fanno così precipitare gli eventi.

LA BOLLA

Chi predica bene... Grace consiglia ai suoi pazienti di guardare oltre le apparenze ma lei stessa è la prima a non accorgersi della realtà che ha intorno. «Gli esseri umani hanno la tendenza a credere soltanto in ciò in cui vogliono credere», conferma Nicole. «Il mio personaggio non è diverso dagli altri. Vive come in una bolla, un luogo precario. Non avevo letto il romanzo, ho conosciuto Grace grazie alla sceneggiatura e Susan Bier è stata la nostra prima scelta: è una straordinaria narratrice, ha portato sul set la sua visione cinematografica potente». Per Kidman, «il segreto di un buon thriller è proprio il modo in cui la storia viene raccontata». E che effetto le ha fatto recitare alcune scene conoscendo segreti che sarebbero stati invece tenuti nascosti al pubblico? «In un giallo che si rispetti la tensione nasce proprio dalla vita interiore dei personaggi a confronto con ciò che viene rivelato agli spettatori. Trovare l'equilibrio tra questi due elementi è stato compito della regista. Io ho cercato la verità della mia Grace, che è innamorata del marito e ha un figlio amatissimo. Ha anche una carriera di successo, ma la sua felicità è definita essenzialmente dalla famiglia».

DETTAGLI

Quando vengono minacciati, i ricchi nascondono le brutte verità e proteggono se stessi: lo afferma in una scena particolarmente tesa l'avvocata della famiglia della protagonista. È così? «Lascio che gli spettatori traggano le loro conclusioni», commenta Kidman, «ma credo che faccia parte della natura umana il voler proteggere la realtà che si è costruita». Non è la prima volta che l'attrice è produttrice. «È un lavoro che prendo molto sul serio», assicura, «per farlo bene bisogna prestare attenzione ai dettagli, sorvegliare ogni cosa e trovare i collaboratori giusti». Colpisce, nella serie, anche l'interpretazione di Hugh Grant: arrivato a 60 anni, l'attore ha perso ogni tic da inglese impacciato confermandosi un grande attore che non ha bisogno di essere enfatico. «Scritturarlo è stata un'idea di Susanne», racconta Nicole, «e a me è sembrata geniale. Hugh ha fascino, intelligenza, piacevolezza, carisma. Pur avendo preparato scrupolosamente i nostri rispettivi ruoli, ci siamo concessi qualche improvvisazione».

LETTINO

Attualmente nel cast del musical The Prom (su Netflix), reduce dai set della serie Nine Perfect Stranger e del film The Northman, in The Undoing - le verità non dette Nicole interpreta una strizzacervelli mentre in Big Little Lies era una donna in psicoterapia perché abusata dal marito. «Trovo abbastanza ironico il fatto di essere passata dal lettino della paziente alla sedia della terapista. Ma entrambi i personaggi sono interessanti perché devono confrontarsi con le cose non dette».

Gloria Satta

