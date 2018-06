Keith Jarrett sta male concerto annullato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Keith Jarrett non sta bene. Mesi fa le sue difficili condizioni di salute lo avevano costretto ad annullare, il 21 marzo, l'atteso concerto alla Carnagie Hall di New York e ieri è arrivata la notizia che molti appassionati temevano. Il concerto al teatro Goldoni di Venezia, previsto per il 29 settembre in occasione della consegna del Leone d'oro alla carriera al celebre pianista statunitense, è stato annullato per i problemi di salute dell'artista. Una situazione delicata visto che il musicista è stato costretto ad annullare tutti gli...