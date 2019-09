Kasia Smutniak si confessa «Il viaggio mi rende libera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROLa sua è un'autentica ossessione per il viaggio. Musica per le orecchie della platea che, in apertura della quinta edizione del Festival del Viaggiatore, l'ha ascoltata l'altra sera al Teatro Duse di Asolo. Kasia Smutniak, pluripremiata attrice italiana d'adozione, ha aperto uno spiraglio sulla sua passione per ogni luogo, anche il più sperduto ed apparentemente inospitale. Come il Mustang, terra tra Cina e Nepal dove la fascinosa interprete di pellicole quali Nelle tue mani, Allacciate le cinture, Perfetti sconosciuti, ha anche...