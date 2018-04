Kafka ai confini coreani Il fantasma della libertà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se c'è un film molto attuale oggi è questo Il prigioniero coreano, che racconta il disagio frastornato, tra lo stupore e la paura, di un umile pescatore figlio di Pyongyang che finisce per un banale incidente (l'avaria del motore della barca) dall'altra parte della Corea, dunque del mondo.Siamo, come si comprende, in una zona di confine e il regista Kim Ki-duk esplora che cosa può succedere a una persona, che del mondo ha una visione molto parziale, ritrovarsi improvvisamente schiacciato da un ambiente per lui incomprensibile, a cominciare...