IL CASO

Una canzone per prendere in giro chi lo aveva definito «drogato, alcolizzato e sbandato». Un brano contro i giornalisti, i critici, lo stesso Festival di Sanremo. Con questa idea in testa, nel 1982, Vasco Rossi portava in finale all'Ariston la sua celebre Vado al massimo: con la stessa idea in testa, molto probabilmente, quella stessa canzone sarà interpretata da Junior Cally giovedì 6 febbraio, in duetto con i Viito, duo prodigio di Spotify dai testi irrequieti («Non mi piace questa età, Instagram e Lexotan») e i look da eterni fuorisede. Mentre ancora si discuteva dell'opportunità di mantenere in gara il rapper, Sanremo ieri ha svelato in anticipo la composizione dei duetti previsti nella serata speciale del 6, pensata per celebrare i 70 anni del Festival.

GLI ABBINAMENTI

Secondo il regolamento, i 24 artisti in gara potranno esibirsi insieme a ospiti, italiani o stranieri, interpretando una canzone simbolo del Festival, e le loro performance saranno votate dai musicisti dell'orchestra. Alcuni abbinamenti, come quello di Cally e Viito su testo di Vasco, seguono criteri apparentemente mimetici. È il caso dell'ex cattivo ragazzo Achille Lauro, «figlio sgangherato» che insieme ad Annalisa si esibirà nello struggente Gli uomini non cambiano di Mia Martini. O Elodie, nata ai bordi della periferia romana, che canterà Adesso tu di Eros Ramazzotti con il pianista siriano Aeham Ahmad, nato nel campo profughi di Yarmouk.

Ci sono poi duetti naturali, come quello di Rita Pavone con il sodale Amedeo Minghi in 1950 (brano dello stesso Minghi), Bugo e Morgan con la Canzone per te di Sergio Endrigo, Raphael Gualazzi con Simona Molinari nell'impegnativa E se domani, uno dei maggiori successi di Mina. Nella categoria degli accoppiamenti esplosivi rientra certamente Elettra Lamborghini, con il sofferto classico sulla crisi di coppia di Caludia Mori, Non succederà più, rivoluzionato grazie al contributo di Myss Keta, o il caso di gender swap (cambio di genere) operato su Si può dare di più: originariamente tutto al maschile, il brano sarà reinterpretato da Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta.

MEDLEY

Se l'ironia sarà la chiave dei Pinguini Tattici Nucleari, sul palco senza partner e impegnati in un megamix di brani sanremesi (Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce), il figlio di Enzo Jannacci, Paolo, si esibirà con Francesco Mandelli in un brano del padre, Se me lo dicevi prima, testo contro le droghe.

Tra gli altri ospiti Ornella Vanoni, Arisa, Simone Cristicchi, Fausto Leali, Silvia Perez Cruz, Bobo Rondelli, Canova, La rappresentante di lista, Dardust e Ana Mena. A correre da soli, almeno per ora, saranno invece Francesco Gabbani, Anastasio, Piero Pelù, Giordana Angi e Diodato. Quanto a Junior Cally, si moltiplicano le voci a favore di una sua eliminazione: contrari il Moige («Inadeguato per un pubblico di famiglie»), monsignor Giovanni D'Ercole, segretario della Commissione Episcopale per la cultura («Polemiche costruite per fare audience»), i Papa Boys con la lettera aperta ad Amadeus «per riportare luce in un'epoca buia». Una situazione «medievale» per Irma Conti, cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne, «inaccettabile» per la senatrice Valeria Fedeli, il senatore di Forza Italia Lucio Malan e l'Associazione donne giuriste di Potenza («Disprezza le donne e parla di arte?»).

VENTIMILA FIRME

La presenza di Cally risulterebbe «intollerabile» a 20 mila firmatari di una petizione online, oltre che al Consiglio regionale tutto della Liguria, con la giunta impegnata a «chiedere alla Rai di ritirargli l'invito». Una bagarre che ha finito con l'attirare persino l'attenzione della contestata ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina («Attenzione alle parole violente nei testi») e che difficilmente lascerà Cally e il suo primo, addolorato scudiero Amadeus, indenni.

Ilaria Ravarino

