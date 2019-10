Juliette cerca in chat una nuova se stessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'amore al tempo dei social network può essere intrigante e seducente, ma anche bugiardo e deludente. Tanto più per una bella cinquantenne appena piantata dal marito per la classica ventenne, profondamente ferita e depressa in barba al lavoro, agli amici, ai figli e al toy boy che ogni tanto le regala piacevoli serate di sesso. Ispirato a un romanzo di Camille Laurens, Il mio profilo migliore - brutto titolo italiano per il più intrigante Celle que vous croyez, who yuo think I am - gioca proprio con i clichè delle passioni che nascono via...