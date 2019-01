Jude Law il papa veneziano tra cene e tour in laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FICTIONVENEZIA Dopo le prime riprese nel chiuso del palazzo Donà delle Rose, inizia a venire a galla un canovaccio di trama di The New Pope, la serie tv di Sky, per la regia del premio Oscar Paolo Sorrentino, sequel del fortunato The Young Pope. Papa Pio XIII, Lenny Belardo, al secolo Jude Law - che per alcune settimane sarà a Venezia per le riprese del secondo capitolo della serie - è in Piazza San Marco quando viene colto da malore immaginando di intravedere tra la folla che lo acclama a Venezia, i genitori da cui era stato abbandonato...