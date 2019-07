Jovanotti è a Lignano con il suo Jova Beach

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTONon sarà un concerto, ma una grande festa itinerante, quella che domani salperà da Lignano Sabbiadoro, dove in cinquantamila parteciperanno alla prima data del Jova Beach Party, insolito tour che viaggerà per le coste italiane da Rimini ad Albenga per tornare il 28 agosto a Lignano, nel quale Lorenzo Jovanotti ha coinvolto decine di artisti che si alterneranno dalle ore 16 fino a mezzanotte. Il via domani dalla spiaggia Bella Italia della località friulana (apertura cancelli alle ore 14) dove l'artista da giorni sta seguendo...