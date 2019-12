Jorginho fa felice il Chelsea Ai Rangers il derby di Scozia

Fine d'anno all'insegna dei derby d'oltremanica. A Glasgow à andata in scena l'Old Firm, la più antica stracittadina del mondo, che ha registrato il successo per 2-1 del Rangers in casa del Celtic dopo oltre 9 anni: l'ultima vittoria in campionato risaliva all'ottobre 2010. In mezzo c'è stato il fallimento del club in cui si identificano i tifosi di fede protestante, costretto a ripartire dalla 4ª divisione: anni di sofferenza, coronati dal ritorno in Premiership e dallo storico successo di ieri, firmato da Kent e Katic. Risultato che riapre la lotta per il titolo scozzese che vede il Celtic ancora davanti ai rivali ma per soli 2 punti, oltretutto con una gara in più. Comprensibile la gioia di Gerrard, l'ex bandiera del Liverpool diventato tecnico del Rangers, espressa con un urlo davanti alle telecamere.

ARSENAL A RISCHIO

La stessa felicità del suo ex compagno di nazionale Lampard, riuscito a ribaltare nei minuti finali uno tra i derby di Londra più sentiti: quello tra Arsenal e Chelsea, giocato all'Emirates e vinto in rimonta per 2-1 dai Blues. I Gunners sbloccano il risultato al 13' con Aubameyang, a segno di testa sugli sviluppi di un angolo: l'attaccante gabonese ruba il tempo a Emerson Palmieri. L'ex romanista soffre le accelerazioni di Nelson e un altro suo errore provoca la seconda occasione per i padroni di casa, sventata da Kanté che anticipa Lacazette un attimo prima del tiro. Al 34' Lampard sostituisce Emerson con l'altro italo-brasiliano Jorginho, mossa che si rivelerà decisiva: l'ex Napoli dà ordine al centrocampo del Chelsea e cresce nella ripresa, conquistando la punizione dell'1-1 che lui stesso realizza a 7 minuti dal 90', complice l'uscita a vuoto di Leno sulla parabola di Mount. Trascorrono altri 4' e da un attacco dell'Arsenal nasce un contropiede dei Blues che completano la rimonta con Abraham, autore del definitivo 2-1 su assist di Willian dopo 50 metri di corsa. Un epilogo amaro per Arteta, all'esordio casalingo sulla panchina dei Gunners, e per la sua squadra che in Premier non vince dal 6 ottobre ed è scivolata al 12° posto, a solo + 6 sull'Aston Villa terzultimo. Viceversa, il Chelsea consolida la 4ª posizione in un campionato già ipotecato dal Liverpool, prevalso anche ieri: Mané firma al 42' il gol-vittoria sul Wolverhampton che allunga a 50 la striscia positiva ad Anfield dei Reds, saliti a +13 sul Leicester (2°) con una gara da recuperare. In Germania colpo del Borussia Dortmund che si è assicurato Haaland, l'ariete norvegese del Salisburgo corteggiato anche dalla Juve.

Carlo Repetto

