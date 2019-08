CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JOKERdi Todd Philips. Con Joaquin Phoenix. Concorso. L'attesa è spasmodica per questo stand alone (episodio unico) incentrato sul clown psicopatico e assassino della saga di Batman: per la prima volta, Phoenix gli presta la propria magnetica follia. Dovrà vedersela con i precedenti Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto. Bella lotta. In sala il 3 ottobre.J'ACCUSEdi Roman Polanski. Con Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner. Concorso. Il regista ricostruisce il caso Dreyfuss (l'ufficiale ingiustamente accusato di essere una spia)...