Joan Mirò sulla pelle per coprire le cicatrici

LA STORIALe cicatrici delle malattie ereditarie rare trasformate in scorci di quadri del pittore Joan Mirò. Love your body è il titolo scelto per il nuovo calendario 2020 dei fotografi artigiani della Cna che, ancora una volta, scendono in campo a sostegno di una causa benefica, la lotta alle neoplasie endocrine multiple (Men).Un progetto condotto insieme all'associazione Aimen 1 e 2 con la direzione artistica di Filippo Dalla Villa, nato per ricordare Alessio Rosin, dirigente della Cna scomparso prematuramente nel 2016 a quarant'anni....