IN CITTÀ

Niente fuochi a Padova, musei aperti a Venezia, consueto concerto dell'Assunta a Treviso. Le città festeggiano il Ferragosto. A Venezia la Casa dei Tre Oci alla Giudecca terrà aperta l'ampia retrospettiva dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue e i possessori del biglietto potranno visitare anche le mostre a Palazzo Grassi e Punta della Dogana. A Padova, archiviati i fuochi in Prato della Valle, l'intrattenimento di Radio Company animerà oggi e domani sette luoghi simbolo per La notte magica. Domani, dalle 21, nelle piazze dei Signori, Duomo, dei Frutti, Cavour, delle Erbe e via Roma postazioni per dj-set. Al Pride Village in Fiera oggi dalle 21 Friday drag show e domani dalle 22 Jo Squillo. A Treviso l'appuntamento è con il concerto lirico dell'Assunta domani, alle 21, in piazzale Burchiellati: l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta da Marco Titotto, propone opere di Rossini, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Gastaldon e un omaggio a Ennio Morricone. Per la sera di Ferragosto a Rovigo, nell'ex monastero Olivetano, alle 21.15, la band milanese Jashgawronsky Brothers presenterà Popbins di Diego Carli. Sul fronte friulano oggi, alle 20.30, la piazzetta di Portopiccolo a Trieste ospiterà il pianista Igor Andreev su musiche di Beethoven, Schumann e Prokofiev; alle 21.30 concerto del Banco del Mutuo Soccorso al Festival di Majano (Udine), che il 15 agosto ospiterà il concerto benefico della Powerful Gospel Chorale, diretta da Alessandro Pozzetto.

(S. Bisi, P. Braghetto,

C. Meschini, M. Miriade)

