JLo abbindola i lupi in lotta con Wall Street

Splendida JLo, ma chi la ferma? A 50 anni suonati entra in scena da grandissima diva ballando seminuda la pole dance come una ginnasta, così magnetica e sensuale da divorarsi non solo i clienti bavosi a bordo palco che infilano banconote tra le mutandine invisibili, ma anche le belle comprimarie del film su cui svetta dall'alto dei suoi tacchi da paura. Queste ragazze di Wall Street sono un gruppetto scafato di spogliarelliste, forse prostitute (il titolo originale, hustlers, allude al doppio ruolo, anche se la regista sorvola ampiamente) che...