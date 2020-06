jL'INTERVISTA

È arrivato a Ca' Giustinian, sede della Fondazione Biennale di Venezia, nominato presidente alla fine di gennaio. Giusto il tempo di assaporare il clima lagunare per ritrovarsi, nel giro di breve tempo, sigillato a Roma dal lockdown nazionale. L'entusiasmo si è ben presto trasformato in un periodo di clausura e sul groppone si è ritrovato decisioni toste da assumere: rinviare l'esposizione di Architettura, valutare la possibilità di organizzare o meno gli altri settori (Musica, Danza e Teatro) e soprattutto la Mostra delle Mostre, quella del Cinema per il prossimo settembre.

Roberto Cicutto, bel fardello ancor prima di cominciare.

«La mia prima visita a Venezia si è conclusa il giorno prima che nella regione Lazio venisse annunciato che chi proveniva dalle zone rosse del Nord doveva fare la quarantena. Quindi, cronologicamente, ho iniziato il lockdown prima che venisse annunciato a livello nazionale. E ci ho messo tutta la serietà possibile per osservarlo».

Il lavoro non le sarà mancato a pochi giorni dalla nomina...

«Ho avuto l'impressione che stessimo vivendo qualcosa di inconcepibile. A parte qualche piccolo assembramento, quello che mi ha colpito, è stata la rettitudine alla guida degli italiani: strade deserte, pochissime auto, nessuno che sfrecciava. Ci siamo autolimitati anche nella velocità. Tutti lì ad andare a 40, 50 all'ora... Su tutto trionfava la lentezza che, tanto per restare a Roma, contraddice l'animalesca attitudine del guidatore romano che se vede un passaggio pedonale a 200 metri accelera. E che dire delle code alle poste? La gente si metteva lì ad aspettare. In quei giorni abbiamo ritrovato il nostro tempo».

Giornate lunghe che non passavano mai?

«Tutt'altro. Giornate che trascorrevano velocissime scandite dalla conferenza stampa delle 18 della Protezione civile».

Come ha reagito il mondo della cultura, secondo lei?

«L'offerta culturale è stata data delle piattaforme tv e cinematografiche; si è moltiplicata nei musei. C'è chi ha messo i propri straordinari patrimoni online. Tutto questo ha riavvicinato una buona fetta di persone, anche se non è stato un fenomeno di massa. Ora ci sarà da capire se ne faremo tesoro. E dopo l'online, la gente approfitterà ancora di vedere le cose dal vivo».

Restare a casa sarà più comodo, soprattutto se i posti saranno contingentati.

«La pigrizia non può essere vissuta come minaccia, l'offerta online non può essere un rischio per chi già andava a teatro o al cinema».

Intanto tra fase 1 e fase 2, si vedrà pure la luce. E li ci sarà la Biennale?

«Venezia è un luogo di grande responsabilità e potenzialità. Eredito un ruolo dopo molti anni di grande successo. Tranne Architettura, riusciamo ad allestire tutti gli altri settori. Noi ci siamo presi l'onore e l'onere di organizzare eventi di grande attrazione. E abbiamo rifiutato categoricamente l'allestimento di mostre solo online o digitali. Le opere vanno viste dal vero e non con la mediazione di un computer».

E quindi come si rimette in piedi il sistema?

«Noi, oltre a questi eventi importanti, dobbiamo dare il segno di un continuità nell'offerta rivolgendoci, ad esempio, al mondo dell'arte contemporanea che vuole fare ricerca. Questa dovrebbe diventare l'àmbito delle attività permanenti della Biennale in dialogo continuo e serrato tra tutte le discipline. Le mostre non possono avere una data di inizio e una data di fine, ma anche dopo finite, attraverso il nostro Archivio Asac, devono rimanere a disposizione degli studiosi, affinchè possano avere un rapporto stabile (e anche residenziale) con questa città e le sue istituzioni culturali».

Quindi una Biennale tutto l'anno.

«Dodici mesi all'anno, 24 ore al giorno. Sarà una Biennale di 365 giorni, un contenitore per tutti i settori. La prima risposta arriverà con la prossima mostra allestita dagli ultimi sei curatori del settore Arte. Non voglio che il 2020 venga ricordato come la Biennale targata Covid, ma per il suo 125 anniversario di fondazione».

Una bella sfida mentre tutt'intorno c'è chi rischia di non arrivare a fine mese...

«Ho molta paura delle conseguenze economiche e sociali. Quando c'è il problema di arrivare a fine mese, ci rimette la cultura. Lo so. Per questo trovo importante che si trovino soluzioni e che, quello che è stato annunciato, possa verificarsi perchè non possiamo dimenticarci delle persone che hanno più bisogno. Occorre tener presente che cultura vuol dire anche persone che lavorano: attori, registi, macchinisti, operai etc etc».

Non sarà facile con questi chiari di luna...

«Io, invece, punterei molto in alto. Dobbiamo ricominciare a sentire che la politica torni ad occuparsi dei problemi delle persone e non guardi solo alla mera campagna elettorale. La politica ha bisogno di compromessi, ma questi non possono essere l'unico obiettivo dei politici».

Discorso che ci porta lontano.

«In questo tempo siamo passati dai talk show politici con urla e polemiche ad essere tutti virologi. Credo che ci voglia più moderazione. Sono sconvolto dal fatto che in questi tre mesi non si sappia più nulla della Libia, del Kurdistan, della Siria. Il mondo è fatto di tante necessità. Mi piacerebbe una politica applicata, come le arti applicate, e non fine a se stessa per fini elettorali. Una politica utile alle esigenze delle persone».

Che film le ha fatto venire in mente questo periodo?

«Non ho pensato ad un film di genere, catastrofista o pandemico, ma - adesso mi si prenderà per snob - ho pensato moltissimo alla comunicabilità e incomunicabilità. E mi sono venuti in mente quei film di Michelangelo Antonioni che mi avevano fortemente irritato in passato. Ma mi sono detto: tutta questa gente chiusa in casa, tutta dentro uno stesso posto, che ha condiviso tanti problemi, ha comunicato o incomunicato?».

Insomma, dobbiamo rimboccarci le maniche per uscire dal tunnel.

«Sono nato in questa citta, a Venezia, ma ho deciso di andare via dopo la maturità. Allora, mio padre mi chiese: Ti iscrivi all'università a Padova?. Gli risposi. No, vado a Roma. E non dico come prese questa decisione... Mi chiese perchè e dissi perché a Roma si fa il cinema, in realtà volevo andarmene. Era il 1967. Volevo andarmene perchè non immaginavo un mio sviluppo professionale che non fosse quella di seguire l'attività di mio padre. Se resto qui mi dissi che futuro ho se non rimanere nella sua industria a Porto Marghera? Non lavoravo nel turismo, non volevo fare l'insegnante, non ero un artista. Solo la formazione e la cultura possono essere il business di questa città, le università, le istituzioni. Così potremo riportare le persone qui a Venezia. E lo possiamo fare con buonsenso».

