«Jesus Christ emozione all'Arena»

LO SPETTACOLO«In questo momento sono seduto in un ristorante all'aperto davanti all'Arena di Verona, ed è fantastica, con tantissima gente che passeggia attorno ad essa e nelle vie laterali. Ed è bellissimo ritornare qui dopo quattro anni e gli ultimi due show. Fantastico - esordisce Ted Neeley, il Gesù originale del celebre Jesus Christ Superstar, il film di Norman Jewison del 1973, diventato un cult, e che stasera tornerà in Arena -. E non vedo l'ora di essere dentro l'Arena». Dopo il grande successo in Europa, l'intramontabile Jesus...