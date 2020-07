JESOLO

Luigi Pasqualinotto confermato alla guida del Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice per i prossimi tre anni. Albergatore, 52 anni ad agosto, sposato e padre di due ragazzine, Pasqualinotto è stato confermato dall'assemblea che si è svolta al Kursaal di piazza Brescia. «Ringrazio tutti i soci - ha detto Pasqualinotto, dopo essere stato rieletto - per la fiducia che mi è stata rinnovata e che vale doppio se si considera il periodo difficile che il turismo sta vivendo a causa dell'emergenza sanitaria. Saranno tre anni impegnativi ma che non ci spaventano, principalmente per due motivi: da una parte perché, assieme ai nostri soci, disponiamo di una squadra che ha nel suo Dna la voglia di emergere e di lavorare per il bene della città e delle sue imprese; dall'altra perché, nel corso del primo mandato, è stato realizzato quel grande progetto che porta il nome di Venice Sands e che è riuscito a mettere insieme tutte le spiagge della costa veneta e del quale Jesolo, con il Consorzio, è la località capofila». Tra i progetti al via, c'è una nuova campagna promozionale per il rilancio della città e dell'intero litorale. «Per quanto riguarda il futuro prossimo interviene ancora Pasqualinotto oggi più che mai viviamo nell'incertezza. Al di là dei canali tradizionali di promozione, noi siamo comunque pronti mettendo sul piatto della bilancia due progetti: da una parte la conferma delle iniziative di Venice Sands con le altre località della costa veneta, dall'altra, come Jesolo, un piano di rilancio della città. Si tratta di un progetto quinquennale, condiviso con il Comune e le associazioni di categoria, molto aggressivo, che evidenzierà la Jesolo che vogliamo, più che promuovere la città che è stata e che ci ricordiamo». A crescere sarà anche lo spazio alla commercializzazione del brand Jesolo. (g.bab)

