Jesolo scopre il fascino della cena sul mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPIAGGE GOLOSEDa qualche anno certo, meglio tardi che mai... anche a Jesolo hanno scoperto il fascino delle serate pieds dans l'eau, come dicono i francesi, ovvero l'aperitivo, il pranzo, la cena, a pochi passi dal mare, in sandali o a piedi nudi. Dalle Dune a Calici e Sabbia fino a Gerry in zona Cavallino, oppure l'affollamento di insegne sulla spiaggia fra piazza Mazzini e Piazza Brescia: dalla Terrazza Parioli alla Terrazza Sorriso, dal Lungomare 33 da Domenico al Grillo's, in trasferta da Roncade al rinato Casa Bianca, dalle grigliate...