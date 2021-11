Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OBBLIGOJESOLO Mascherina obbligatoria all'aperto nell'area del mercatino di Natale e tra le persone in coda al presepe di sabbia. È l'indicazione data ieri mattina dal prefetto Vittorio Zappalorto, che ieri mattina ha contattato telefonicamente il sindaco Valerio Zoggia per concordare le misure da attuare in vista degli eventi di Natale.La stessa prescrizione era stata emanata cinque giorni fa dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per...