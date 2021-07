Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLOLa speranza era quella di registrare un aumento delle richieste per luglio. Ma nelle ultime settimane le prenotazioni sono rimaste pressoché quelle di giugno, ovvero solo poche decine. Non decolla la vacanza al mare con vaccino anti-Covid. Si tratta dell'opportunità concessa dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo che a inizio giugno aveva aperto alla possibilità di vaccinare i turisti in vacanza. Immediatamente...