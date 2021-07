Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLO«I numeri degli attuali contagi vengano contestualizzati con l'attuale situazione e, soprattutto, con il dato dell'ospedalizzazione». Variante Delta, contagi in aumento e rischio di ritorno in giallo, tremano gli operatori turistici del litorale. Preoccupa il nuovo aumento di diffusione del virus, ma anche la possibile riclassificazione del Veneto. Ma in ogni caso per il momento le ospedalizzazioni rimangono basse, anzi praticamente...