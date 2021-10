Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLODivieto di bere alcolici nelle piazze e in spiaggia già dalle 16, presenza di steward, luci potenziate su tutto l'arenile e infine una maggiore presenza di forze dell'ordine. È la ricetta attuata dal Comune di Jesolo per contrastare la cattiva movida nell'ultima estate e già confermata per la prossima stagione. Anzi, se possibile per l'estate 2022 queste misure verranno tutte potenziate.GUERRA AL DEGRADONel mirino ci sono i gruppi di...