Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLO Bagno di folla ieri sera per Matteo Salvini. Il leader della Lega è arrivato attorno alle 20 per presenziare al gazebo della Lega in piazza Marconi. Ad accompagnarlo la fidanzata Francesca Verdini, con la quale è uscito mano nella mano dall'hotel J44. A guidarli è stato l'assessore Francesco Calzavara. Prima un rapido saluto ai militanti, quindi una tappa al ristorante Entré, il ritorno al gazebo per sostenere la accolta di firme a...