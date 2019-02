CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JAZZLa sassofonista Ada Rovatti (nella foto sopra) in Italia oggi alla Corte Sconta di Santorso (Vi), alle 21.30, domani invece sarà all'Unisono jazz club di Feltre dove si esibirà alle 21.15, a Palazzo Guarnieri, nella Hall Concert da appena sessanta posti (20 euro + 3 euro di prevendita). Sarà un ritorno alla casa, per la musicista nata in Italia ma trapiantata negli Stati Uniti dove si è costruita una carriera brillante, da giovanissima. Rovatti sarà accompagnata dal suo Quartetto, il gruppo tutto italiano con il quale si esibisce...