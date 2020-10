LA RASSEGNA

Un cast artistico proveniente da Gran Bretagna, Belgio, Svezia, Germania e Olanda, oltre a una notevole rappresentanza di musicisti statunitensi che dell'Europa hanno fatto la loro seconda casa: il programma del Padova Jazz Festival lancia segnali di illuminismo artistico, nonostante la pandemia. Riflettori puntati su David Murray, Binker Golding, Lucy Woodward, ma tra i protagonisti della 23. edizione del festival, che si svolgerà dal 3 al 22 novembre nella città del Santo, ci saranno anche molti italiani. Anzi, sono proprio le star di casa nostra a brillare, a partire dal super trio Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella. Si distingue poi il gruppo di Gegè Telesforo, mentre il duo pianistico formato da Dado Moroni e Danny Grissett apre la strada ai dialoghi musicali internazionali.

IL CALENDARIO

Il calendario è stato presentato ieri a Palazzo Moroni, dall'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasio e da Gabriella Piccolo Casiraghi, presidente dell'associazione culturale Miles e direttore artistico del Padova Jazz Festival. L'attività concertistica si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo, in seguito alle quali i posti disponibili saranno limitati. La produzione del festival si adeguerà prontamente a qualunque variazione normativa nell'interesse della sicurezza. Si consiglia infatti di consultare il sito padovajazz.com per essere aggiornati su eventuali cambiamenti di orario o di sede dei concerti.

«C'è stata la volontà di adeguarsi al momento difficile, pur garantendo un programma vario e di livello dichiara il direttore artistico, Gabriella Piccolo Casiraghi -. I concerti del lunedì sono stati organizzati per gli ascoltatori più giovani, una serie di eventi si svolgeranno nei bar, altri importanti concerti sono in programma al Teatro Verdi, al Caffè Pedrocchi e a Palazzo Liviano». Il Padova Jazz Festival è organizzato dall'associazione culturale Miles, in collaborazione con il Comune di Padova e con il contributo del Mibact.

AI GIGANTI E AL LIVIANO

Spiccano le due serate alla Sala dei Giganti a Palazzo del Liviano, la prima per gli estimatori del grande jazz saldamente ancorato alle radici della tradizione afroamericana, la seconda che proietta questa stessa musica verso la contemporaneità, entrambe organizzate in collaborazione con il Centro d'Arte dell'Università di Padova. Il 5 novembre due fenomenali pianisti come Dado Moroni e Danny Grissett si confronteranno sul repertorio di Charlie Parker, mentre il 13 il sassofonista Binker Golding, astro emergente della scena jazz londinese, trasferirà la lezione di tenoristi come Coltrane e Michael Brecker dentro le trame di un emozionante e moderno jazz metropolitano. Per le sue ultime serate, il festival approderà al Teatro Verdi con un trittico di concerti dalla forte caratterizzazione. Il 19, il sassofonista statunitense David Murray si presenterà alla testa di un trio dalla composizione ideale per esaltare il suo percorso stilistico. Il 20 il clima sarà decisamente coinvolgente con il gruppo del cantante Gegè Telesforo. Il 21 è attesa invece l'esibizione di Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella.

Elisa Fais

