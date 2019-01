Jazz e Rock È la festa del vinile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZENegli anni Novanta sembravano destinati all'estinzione, invece come i libri di carta non sono stati sconfitti da tablet e audiolibri, così anche i dischi in vinile si stanno prendendo la loro rivincita su compact disc e file digitali. Lo testimonia il mercato discografico mondiale che registra una ripresa delle vendite di musica incisa sul vecchio supporto di plastica, per un giro d'affari che nel 2017 è stato di 640 milioni. I 33 giri, stando alla rivista specializzata Billboard, nello stesso anno, hanno garantito in Italia affari...