MUSICAVincitore del suo secondo Grammy Awards come miglior album vocale jazz lo scorso marzo con Secrets are the Best Stories, che lo ha visto collaborare con il pianista Danilo Perez, approderà venerdì 5 novembre al teatro Zancanaro di Sacile il cantante statunitense Kurt Elling, nella prima data di un tour europeo che lo vedrà esibirsi anche a Zagabria, Praga, Palermo, Edimburgo, Perth, Glasgow e Aberdeen. Considerato l'erede naturale di...