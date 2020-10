JAZZ

Un fine settimana di jazz, tra degustazioni e musica, immersi nel Collio friulano, con grandi maestri come il trio capitanato dal pianista israeliano Yaron Herman, un mito del jazz percussionista e polistrumentista Mino Cinélu, e ancora Daniele D'Agaro, Gianluca Petrella, Silvia Bolognesi, Wolfgang Pushnig, Simone Zanchini & Antonello Salis Duo, Kurt Rosenwinkel. Nonostante le misure antiCovid (due concerti annullati in Slovenia), prosegue il fine settimana di Jazz & Wine 2020, festival organizzato da Controtempo. Terza giornata, oggi, che culminerà alle 21.30 al Teatro Comunale di Cormòns con l'ensemble capitanato dall'austriaco Wolfgang Puschnig che in esclusiva presenta Fulsome X. La giornata prenderà avvio alle 11 all'Abbazia di Rosazzo con Discantus Duo (Daniele D'Agaro e Mauro Costantini all'organo), per proseguire alle 16 a Villa Attems con Gianluca Petrella al trombone e Pasquale Mirra al vibrafono, tra jazz ed elettronica, e spostarsi alle 18.30 a Villa Nachini Cabassi con Silvia Bolognesi, contrabbassista. Cartellone fitto di ospiti internazionali con il duo di fisarmonicisti Simone Zanchini e Antonello Salis. E ancora, Gabrielli Mitelli in The World Behind The Skin nell'azienda agricola Magnas, fino all'atteso concerto concerto che chiude il sabato con Mino Cinelu & Luca Aquino in Sula Madiana, alle 21.30 al Teatro di Cormons. Domenica, il duo Alípio Carvalho Neto e Gal Furlan a Villa Codelli di Mossa, con il trio franco-israeliano composto da Yaron Herman al piano, Florent Nisse al basso e Ziv Riavitz alla batteria a Villa Atems, per concludere alle 20.30 al Teatro di Cormons con il trio dello statunitense Kurt Rosewinkel (chitarra). Festival nel festival, la sezione Jazz & Taste curata da Eduardo Contizanetti. Infine i Concerti apertivo e il Round Midnight, musica e calici dal mattino a sera. Per abbonamenti e biglietti www.controtempo.org

