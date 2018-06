J-Ax Fedez, 80mila a San Siro E ora la strana coppia si divide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICARicordarlo il giorno dopo, a cancelli chiusi, fa sempre un po' tristezza, ma quello che è andato in scena ieri sera allo stadio San Siro è un evento che resterà nella memoria di molti, presenti fisicamente o in ascolto radiofonico, e sicuramente in quella dei protagonisti della finale di questo derby amichevole, non a caso giocato a Milano, «tana di entrambi».LA SEPARAZIONE«Da domani (oggi per chi legge, ndr) lavoreremo ai nostri progetti solisti» hanno giurato a una voce Fedez e J-Ax introducendo il mega live show di due ore e...