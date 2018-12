Iuav in crescita, nel 2018 progetti per 3,8 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNIVERSITÀVENEZIA Anche questo 2018 si chiude in maniera più che positiva per il bilancio della ricerca dell'Istituto universitario di architettura, il quale conferma la sua vitalità e registra un trend in continua crescita, con l'avvio di progetti competitivi finanziati con oltre 3.6 milioni di euro, che si aggiungono agli oltre 6.5 milioni di euro già ottenuti nel biennio 2016-2017. I temi di ricerca appartengono alle discipline che fanno dell'Università Iuav un ateneo dedicato alla cura del territorio, dell'ambiente, di tutti i...