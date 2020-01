L'APPUNTAMENTO

Si scrive viaggio, si legge esperienza, suggestione, emozione. Itinerando, il gerundio che spinge ad andare, a scoprire, a guardare innanzi e far tesoro del vissuto, ritorna alla Fiera di Padova da oggi al 2 febbraio e si rinnova, diventando la prima fiera in Italia dedicata al turismo esperienziale. Quello che fa battere il cuore, per intenderci, che fa conoscere luoghi e persone, territori e tradizioni. Un format destinato a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cicloturismo, nautica, camper e campeggio, cultura ed enogastronomia. La nuova proprietà della Fiera di Padova, da giugno 2019 tornata interamente pubblica grazie a un importante investimento da parte di Camera di Commercio, Comune e Provincia, parte da Itinerando per rilanciare fiere tematiche che rappresentino le realtà commerciali italiane e internazionali in modo più efficace e al passo con i tempi.

QUATTRO PADIGLIONI

Un poker le sezioni all'interno di Itinerando: CamperExperience, dedicato a camper e campeggio, BoatExperience per il turismo nautico esperienziale, BikeTravel con tante proposte per il cicloturismo. Destinazioni per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire. Tutto quello che ruota attorno al turismo, ma da un punto di vista nuovo, dove il prodotto viene affiancato dalle emozioni e dalle suggestioni del viaggio. Chi entra a Itinerando conoscerà territori nuovi, ma soprattutto le emozioni che questi sono in grado di regalare. Per gli amanti di case mobili & C. ci sarà uno spazio di oltre 10.000 metri quadri dedicato al mondo del campeggio e delle abitazioni su ruote. Per gli appassionati del mare, barche e gommoni, torna BoatExperience, dedicato alle esperienze in acqua, sia come prodotti che destinazioni. Un turismo in continua crescita è poi quello della bicicletta, settore che non poteva mancare a Itinerando. Anche il cicloturismo, pur essendo a portata di tutti, permette di raggiungere mete insolite e di sperimentare viaggi avventurosi: il salone ospita BikeTravel dedicato a tutti gli amanti della due ruote.

TANTI OSPITI

A Itinerando si parlerà del nuovo modo di viaggiare nei Talk, appuntamenti e momento di confronto con ospiti famosi, celebri viaggiatori o con chi del viaggio ha fatto la sua professione. Si parte, è proprio il caso di dirlo, oggi con Vittorio Brumotti, mentre domani sarà la volta di Patrizio Roversi e domenica della blogger Manuela Vitulli e di Sergio Davi, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica d'avventura. Taglio del nastro, sabato a mezzogiorno con un ospite d'eccezione, la madrina della fiera Licia Colò, celebre conduttrice deIl Mondo Insieme in onda ogni domenica su TV2000 e di Eden, un pianeta da salvare, in onda su La7. E che dire di Roversi, indimenticato Turista per caso e del suo modo di viaggiare diverso, più lento e riflessivo, che rispetta il territorio per conoscerlo da un punto di vista più intimo. Palermo-New York, 7.000 miglia nautiche in solitaria a bordo di un gommone di appena 11 metri: è l'ultima impresa di Davì, elettoTedoforo degli Oceani per la Peace Run.

IL VILLAGGIO

Il cuore innovativo di Itinerando sarà l'Innovatio Village: un luogo dove l'ecosistema dell'innovazione si racconta, incontra e confronta. Uno villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca, professionisti per condividere la cultura dell'innovazione e creare occasioni di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Nell'Innovation Village si incontreranno i protagonisti dell'innovazione, ovvero 10 selezionate start up del settore presenteranno le proprie idee e i propri progetti: soluzioni che guardano avanti, importanti opportunità di sviluppo e business. Tra le curiosità le Nonne Chef, un'istituzione della Basilicata, gruppo di simpatiche vegliarde social che hanno deciso di promuove i piatti che da sempre hanno cucinato a casa. Ma non solo. Propongono una cucina antispreco, spiegano come ridurre i passaggi che vanno dal campo alla tavola e organizzano workshop per trasmettere alle nuove generazioni le antiche ricette della cucina contadina perché la tradizione viene dal passato, si coltiva nel presente, per poi germogliare in chi rappresenta il futuro. Le Nonne con le mani in pasta e il cuore tra i fornelli rendono unica l'esperienza in Basilicata, ma attenti: i loro laboratori creano dipendenza. La fiera esperienziale non può certo dimenticare la solidarietà e lo fa grazie a In moto con l'Africa, iniziativa di spirito umanitario e internazionale, che vede collaborare Marco Polo Team e i medici del Cuamm per la fornitura di motoambulanze utili nei villaggi più poveri del continente nero. Itinerando oggi, dalle 12 alle 18; domani 1 e domenica 2 febbraio dalle 9 alle 18. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro. I bambini fino ai 12 anni non pagano, dai 13 ai 17 anni ridotto 8 euro.

Federica Cappellato

