Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECONOMIAVENEZIA Hostess e steward, ma anche operatori di impianto. Sono sessanta le nuove posizioni (parte delle quali avranno base a Milano) che ha aperto Italo con base a Venezia. Metà saranno dedicate alle figure di accoglienza, con la possibilità di far carriera e andare a diventare capotreno, mentre le altre sono più operative, legate però, in parte, alla disponibilità al trasferimento a Milano. In un contesto di difficoltà, spiega...