ITALIAN STYLEDecisamente poca Italia, a Hollywood, nella notte degli Oscar 2021: la voce di Laura Pausini, in gara per la miglior colonna sonora originale con la canzone Io sì da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti , e il film Pinocchio, in nomination nella sezione trucco e costumi. Fra i rari segnali tricolori brillava però, nella notte californiana, la luce tutta d'oro delle ormai mitiche bottiglie firmate dall'azienda veneta Bottega...