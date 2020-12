DA BERE

Vi verrebbe mai in mente di abbinare i piatti del Natale ai cocktails anziché al vino nei solenni pranzo delle prossime festività? E comunque, se mai accadesse, abbiamo chiesto aiuto a due che li sanno fare sul serio, i cocktails. Il primo, Alessandro Zampieri, lo trovate a Venezia, al Mercante ai Frari, indirizzo cult per gli amanti del genere; il secondo, Christian Lorenzato, è invece a Limena, e gestisce la carta di Valbruna, ristorante gourmet-bistrot-cocktail bar.

LA VIGILIA

Se in tavola c'è il pesce crudo, ecco la variante di un classico, il French 75, proposta da Alessandro: Lo chiamo Italian 75, perché fatto con prodotti italiani. Servono: 15g di succo di limone, 15 di sciroppo di fiori di sambuco, 30 di gin Italiano. Si mescola con qualche cubetto di ghiaccio, si filtra in un bicchiere, meglio se flute, si aggiunge la stessa quantità di un metodo classico italiano, si guarnisce con un Litchi (senza buccia) che si lascia cadere dentro il bicchiere in modo che l'aroma si disperda nel drink.

Siccome sulla tavola del 24 anche i mitici Bigoi in salsa hanno spesso un posto privilegiato, nel caso Christian suggerisce il Punch Cedrito: Intanto si prepara l'Oleao Saccharum: si pela un limone con buccia edibile e le bucce si pestano in 40 grammi di zucchero e fatte macerare per una notte. Le bucce si asciugano in forno a 70 gradi per 4 ore, poi si spreme il limone e si filtra. Ghiaccio nel bicchiere tumbler alto e stretto fino a riempirlo, e poi 5 ml di oleo saccharum, 10 di limone spremuto , 20 di gin tanqueray, 20 di acqua di cedro Nardini, 80 di ginger beer. Scorza di limone e fettina di zenzero fresca per guarnire.

IL PRANZO DEL 25

E siamo al 25. Fra Tortellini in brodo fumanti e musetto che peta. Zampieri propone un drink senza nome (Per ora, ma accetto proposte) creato per Il Gazzettino: In un bicchiere basso 4/5 foglie di basilico, 15g di succo di limone, 25 di sciroppo di miele. Si mescolano 150g di miele millefiori con 50 di acqua tiepida, 40 di scotch whisky single malt non torbato (Glenfiddich 12, 10/12 anni è perfetto), si preme sul basilico per estrarne gli aromi. Infine si colma con ghiaccio, si aggiungono 80/90g di soda e, di nuovo, si mescola bene. Non spaventatevi per il whisky, che non è predominante e poi miele e basilico creano un aroma speziato che si sposa magnificamente. Volendo, 2 fettine di zenzero fresco a guarnizione.

Invece Christian propone il suo Mr. Smith: Preparare la Tequila al rafano frullando 300 ml di tequila con 25 gr di rafano fresco, lasciare riposare e poi filtrare con un panno carta e mettere in congelatore. Estratto di mela verde granny smith, Sciroppo di coriandolo e buccia di mele: pestare 30 gr di coriandolo secco, aggiungere 200 gr di zucchero, buccia di mela avanzata e cucinare il tutto con 100 ml di acqua. Appena bolle filtrare e conservare in frigo. Prendere uno shaker, inserire 30 ml di tequila al rafano, 20 di sciroppo al coriandolo e buccia di mele, 20 di sherry dry Tio Pepe, 60 di estratto di mela verde. Shakerare il tutto, filtrare e servire nel bicchiere (tumbler basso) colmo di ghiaccio con fettina di mela.

PANETTONE E PANDORO

Dulcis in fundo, ecco il panettone (o il pandoro). Alessandro ha pensato ad una variante del Rusty Nail, ma con liquore all'arancia, che si sposa con i canditi e dà freschezza a fine pasto. In un bicchiere basso: 20g liquore all'arancia (Cointreau o Grand Marnier), 50g rum scuro oppure cognac, entrambi fantastici con l'arancia! Mescolare in un bicchiere con ghiaccio a cubetti. Servire pure con lo stesso ghiaccio. La cosa più divertente di questo drink è che si può personalizzare come si preferisce: con qualche goccia di caffè espresso, o uno o due spruzzi (dash in gergo) di un bitter aromatico al cioccolato o alle spezie che ormai si trovano facilmente in qualsiasi negozio di liquori specializzato, finendolo poi con la scorza di arancia o anche tagliando a metà un Kumquat e lasciandolo all'interno del drink assieme al ghiaccio.

Christian, propone invece Vacanze di Natale, da sorseggiare dentro una mug col manico e guarnire con polvere di panettone. Prima si prepara la vodka al panettone, frullando 100 gr di panettone con 200 di vodka, lasciati macerare un paio di giorni, poi filtrati, infine seccati in forno e frullati per ottenere una polvere. In un sifone da panna: 3/5 di panna fresca, 1/3 di vov, 1/3 di sciroppo di zucchero, si lascia riposare per 24 ore. Si prepara un The nero freddo per infusione e si mette in frigorifero. Poi, nello shaker, 50 ml di vodka al panettone, 3 cucchiai da caffè di marmellata di arancia, 20 ml di limone fresco, 80 di the nero, si filtra e si serve nella mug, senza ghiaccio, chiudendo con la spuma di vov e la polvere di panettone

