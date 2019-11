Italia Nostra alle Tresse: «Discarica alta come una collina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Ieri mattina una delegazione di Italia Nostra ha effettuato un sopralluogo in laguna all'isola delle Tresse lungo il canale dei Petroli, con ritorno dal Contorta. «Martedì prossimo - ricorda Italia Nostra - sarà discusso in Commissione di Salvaguardia il progetto di rialzo a 12,50 metri delladiscarica tossica delle Tresse, per scaricare oltre 3 milioni di metri cubi difanghi. E ricordiamo che la legislazione speciale vieta in Laguna imbonimenti, figuriamoci lacostruzione di discariche». Nel corso del sopralluogo sono state...