Italia batte Germania in economia circolare

Italia batte Germania 103 a 88. Non si tratta di un revival di epiche partite di calcio che hanno coinvolto le rispettive nazionali né di chissà quale altra sfida sportiva. Il campo questa volta è addirittura più importante: è l'economia circolare. Secondo il Primo rapporto realizzato dal Circular Economy Network ed Enea, l'Italia è prima in Europa per l'indice complessivo di circolarità, un valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse, utilizzo di materie prime seconde e innovazione nelle categorie produzione,...