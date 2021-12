Istituzioni

Classe politica inetta

di fronte alle calamità

Ho seguito su una rete tv, un interessantissimo quanto drammatico documentario sullo tsunami che ha sconvolto ol Giappone nel 2011, decine di migliaia di morti o dispersi, cento miliardi di dollari di danni, 650 km di costa spazzati via. Bene, il giorno dopo i giapponesi erano già tutti all'opera, un popolo di 127 milioni di abitanti completamente unito, la gente si sorrideva per confortarsi reciprocamente, tutti al lavoro per ricostruire, e in due anni hanno rimesso in piedi tutto con una serietà e compostezza incredibili. Ora il paragone è con l'Italia: un paio di terremoti 100 volte più deboli, dopo anni la gente ancora fra i topi nelle baracche, le macerie ancora tutte li, pochi soldi stanziati quasi tutti rubati immediatamente dalle nostre mafie, i restanti buttati da amministratori o collusi o incapaci, politici a dirsi colpa tua no colpa tua , messa in sicurezza zero, dato che case esplodono e ponti crollano per negligenze e incapacità, e una classe politica del tutto inetta che quando non è al mare o a sciare, aspetta a braccia conserte che qualcuno ci venga a risolvere i problemi.

Riccardo Gritti

Turismo

Grave la mancanza

di servizi igienici

Il Sig. Gino Mazzuccato nella sua lettera al Gazzettino lamentava il costo del WC pubblico a Venezia spiegando che costa meno andare in un bar e del disagio in cui si trovano gli anziani spesso costretti a non uscire di casa. La mancanza di servizi igienici pubblici e gratuiti è una nostra grave mancanza visto che dal turismo traiamo un grosso beneficio economico. Immagino la sorpresa per gli stranieri, abituati a trovare i servizi in ogni luogo frequentato da persone (centri informazioni, parchi, piazzali panoramici, punti frequentati da pescatori, ecc.). I supermercati, prima dell'ingresso, hanno servizi igienici aperti a tutti, con il posto per cambiare i bambini e se un esercizio pubblico non è momentaneamente provvisto di WC avverte con un cartello e si scusa. A Limena in provincia di Padova abbiamo un percorso vita ricco di attrezzi e molto frequentato, ho chiesto all'Assessore del Comune l'installazione di un WC e questa è stata la sua risposta: lo farei subito ma chi va a pulirlo?.

Gian Carlo Michelotto

Venezia

Angolo bar in libreria

ultima idea balzana

Leggo con grande rammarico la decisione da parte del comune di Venezia di consentire alle librerie della città di aprire un angolo bar al loro interno. Mi chiedo a quale genio sia venuto in mente tutto ciò oppure se ci sono delle pressioni esterne per far sì che venga aggirata la legge del numero chiuso per i pubblici esercizi veneziani. Come ben noto, già dalla legge Bersani sulle liberalizzazioni, il numero dei pubblici esercizi in città e più che raddoppiato, per non parlare dei finti supermercati aperti solo in zone ad alto flusso turistico diventati dei veri e propri take away, oltre ai laboratori artigianali di pasta espressa, pizze, kebab, patate fritte, gelati, yogurterie ecc. Vogliamo parlare di tutti gli alberghi low cost aperti a Mestre? L'ennesimo limone spremuto negli occhi dei cittadini. Questa purtroppo è l'idea di città che ci si prospetta nel prossimo futuro, un parco tematico rivolto sempre più ad un turismo mordi e fuggi e che, letteralmente, calpesta la dignità dei sempre più pochi, cittadini rimasti nell'isola.

Carlo Siviero

Covid

Troppe verità

a chi bisogna credere?

Come è possibile sapere la verità sugli effetti della vaccinazione per il Coronavirus, tra tutto quello che si legge sui giornali e su internet, dove sembra che ognuno abbia ragione. A chi deve credere un cittadino? Premetto che ho fatto le tre dosi del vaccino.

Lorenzo Osti

Rovigo



