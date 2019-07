Ispirazione Shawn Mendes per felpe, t-shirt e biker in pelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPSULELa popstar canadese Shawn Mendes, uno degli idoli più amati dai giovanissimi di tutto il mondo, è diventata fonte di ispirazione per una capsule collection per uomo e donna che sarà in vendita da oggi su Yoox. Il cantante e compositore canadese Shawn Mendes, acclamato come uno dei giovani artisti più importanti al mondo, è alla base di una selezione di topwear, tra cui biker in pelle, felpe e t-shirt per lui e per lei, le cui grafiche e motivi sono ispirati all'ultimo album di Shawn Mendes e ai diversi singoli. Grandi rose,...