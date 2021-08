Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISOLA DELLA GIUDECCAVENEZIA Da circa due settimane il pontile della Palanca è a metà servizio. L'imbarcadero che serve i mezzi in direzione San Zaccaria non c'è più e non è stato ancora sostituito. Un fattore che, oltre ai tagli nella fascia serale delle frequenze, sta creando disagi alla cittadinanza che vive nell'isola. Questo perché il principale hub giudecchino, costituito da due pontili, consente un flusso tranquillo di mezzi...