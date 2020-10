IL LIBRO

La prima volta che Ise Frank lo vide fu a una conferenza ad Hannover, mentre da direttore della nuova scuola di arte e design, il Bauhaus, esponeva la sua dottrina riformatrice. Walter Gropius si infervorava mentre parlava di Nuova Architettura dove convivevano arte, artigianato e produzione industriale e in contrasto con la vecchia architettura da salotto. Lei era rimasta colpita dalle sue idee audaci e dal suo spirito ribelle. Più tardi si presentarono: era il 28 maggio 1923. Ise Frank è ora protagonista in libreria, con una biografia/romanzo scritto da Jana Revedin, docente, architetto e scrittrice da molti anni a Venezia. La signora Bauhaus (Neri Pozza, pp.304, 18 euro) è un omaggio a una figura femminile forte e affascinante, a lungo dimenticata.

«Ise non era architetto, ma giornalista e scrittrice. Aveva sposato Gropius - più anziano di lei ed era diventata l'anima del suo movimento riformista. Non c'è un articolo, una conferenza, un commentario di Gropius che non abbia redatto lei stessa» racconta l'autrice. «Ho cominciato ad interessarmi a questa donna perché mi sono chiesta cosa avesse spinto una figlia dell'alta borghesia ebraica a legarsi a uno squattrinato architetto autodidatta e a costruire con lui un'idea pedagogica che sarebbe stata così rivoluzionaria».

LA RICERCA

Per darsi una risposta Jane Revedin ha svolto molte ricerche, non solo in Germania dove ha potuto consultare il Bauhaus diario di Ise, ma anche in America, dove la coppia dovette rifugiarsi nel 1933 per fuggire al nazismo. «Ho avuto la fortuna di conoscere l'unica nipote vivente di Ise, Evelyne Frank, e di consultare materiale inedito che mi ha fornito molti spunti». Poteva uscirne un saggio rigoroso, infarcito di nomi e date, invece Jane Revedin ha preferito immergersi nei personaggi ed animarli. «È stato un rischio, lo so, soprattutto per una scrittrice scientifica come me - spiega l'autrice -. Il mio editore, quando ad un certo punto delle mie ricerche su Ise Frank annunciai che volevo passare al romanzo biografico, mi disse: Lei è matta!. Risposi come Umberto Eco al suo primo romanzo: ben venga!, perché questo serve ad arrivare a tutti i lettori, non ad una minoranza.

La storia di Ise merita di essere conosciuta: non solo lavorò instancabilmente per la promozione del Bauhaus, ma fu anche co-creatrice delle teorie riformatrici alla base del movimento. Tra le idee più innovative ispirate da Ise c'era la casa flessibile.

LA CASA FLESSIBILE

«L'abitazione si poteva adattare a tante attività diverse, perché la donna moderna si immaginava lavoratrice allo stesso livello e con gli stessi diritti dell'uomo. L'idea di Ise era quella di offrire alla donna una vita più leggera, scevra dalle monotone fatiche quotidiane grazie al disegno intelligente degli interni: distanze corte, il risparmio di gesti e movimenti così come attrezzature rivoluzionarie adottate dai processi industriali. La donna emancipata poteva investire il suo tempo così nello sviluppo delle proprie facoltà, interessi, professionalità. Gropius fondò il Bauhaus e l'etica di un'architettura che era «scienza, arte e mestiere al servizio della società» nel 1919. «Senza Ise e il suo lavoro perseverante, la memoria del Bauhaus si sarebbe dispersa negli anni tumultuosi della guerra e del dopoguerra. Oggi la sua eredità sopravvive nell'architettura sostenibile, partecipativa dei nostri giorni» conclude l'autrice.

Laura D'Orsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

