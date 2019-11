Ischemia per Catherine Deneuve, allarme rientrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDATanta paura, tutto il mondo del cinema e non solo quello francese, con il fiato sospeso per qualche ora, poi su Catherine Deneuve sono arrivate le parole rassicuranti dei medici: «lieve ischemia». Un piccolo «evento vascolare», un'allerta importante ma senza danni permanenti.Certo, a 76 anni la star di «Bella di giorno» e «Les parapluies de Cherbourg» è ancora sul set a girare un film dopo l'altro, sempre in viaggio per ritirare premi, partecipare a festival e rassegne, presentare nuove pellicole. Adesso Catherine Deneuve...