Ironico e in cerca di comfort L'uomo per l'inverno-autunno

TENDENZESulle note di Una notte sul Monte Calvo , colonna sonora scelta da Prada per la sfilata di moda maschile, l'ombra di Mussorgskij e la stessa ironia con la quale il musicista si è divertito a evocare fantasmi, spettri, ombre di trapassati: platea stipata nell'enorme spazio della sala grande nella Fondazione Prada, illuminata da centinaia di fuochi fatui, affidati al tremolio di candele per sottolineare l'atmosfera horror che Miuccia Prada ha voluto per questa collezione piena di ironia, bellissima e particolarmente sentita dalla...