Un contest fotografico per raccontare emozioni, assenze, sorrisi, silenzi, feste, passioni, ricordi dalle case degli8 italiani reclusi dalla pandemia. Il Gazzettino - che con i suoi 7,8 milioni di utenti unici e 513mila follower attivi è un punto di riferimento per le comunità nel Nordest - lancia un concorso fotografico che non ha bisogno di spostamenti, ma che segue l'hashtag #iorestoacasa menzionato pure nel decreto governativo che ha imposto agli italiani la quarantena di questi giorni. Se dunque la pandemia sarà ricordata per la reclusione tra le mura domestiche, con funzione di isolamento e protezione, il nostro giornale si propone di raccontare il senso di comunità che i lettori mantengono (almeno in chiave virtuale). Gli italiani in quarantena' forzata si sono mostrati così resilienti nonostante il cambio repentino di abitudini e tante sono state le iniziative messe in atto per dimostrare la reciproca solidarietà e superare insieme questo momento difficile.

L'obiettivo del Gazzettino, in questo frangente particolare, è di giocare con il titolo #Iorestoacasa, stimolando i lettori e la comunità di riferimento a condividere istanti della vita casalinga ai tempi del Covid-19. Quante volte ci siamo lamentati della vita frenetica e abbiamo espresso il desiderio di dedicare tempo alle nostre passioni Questo momento di isolamento forzato è per molti l'occasione per finire di leggere un libro lasciato sul comodino, imparare una lingua, cucinare un nuovo piatto, allenarsi in salotto o semplicemente passare più tempo con i propri affetti. Allo stesso tempo, tra videoaperitivi con gli amici su Whatsapp e compleanni virtuali festeggiati su Skype, riunioni di famiglia su Zoom e di lavoro attraverso Meet, la socialità ha trovato nuovi canali e nuove forme di espressione.

A ridosso della Pasqua, il Gazzettino propone allora un concorso che è un modo per sentirsi più vicini. Partecipare al contest fotografico #iorestoacasa non richiede requisiti particolari. I partecipanti sono invitati a caricare su una pagina web dedicata - accessibile dal sito gazzettino.it (https://contest.ilgazzettino.it/iorestoacasa/) - dove ci sarà regolamento e modalità di caricamento - un massimo di quattro foto che mostrino come viene interpretato l'hashtag #Iorestoacasa. Le immagini potranno esser caricate dall'8 al 22 aprile e poi, dal 23 aprile fino al 7 maggio, la selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio dei lettori del Gazzettino, che potranno votare una o più foto pubblicate sulla pagina web del concorso. Le 20 foto più votate saranno pubblicate su un album digitale sfogliabile sul sito. E il contest avrà naturalmente una risonanza ampia sui social del nostro giornale.

