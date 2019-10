«Io, stilista su misura in Cina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOSi può essere un esordiente anche a 78 anni, con 64 di carriera sulle spalle. «E a me piace sentirmi esordiente, mi dà carica ed entusiasmo». Franco Puppato, nato trevigiano («Piazza dei Signori», precisa) vive a Venezia talmente da tanto che ormai la città gli si è cucita addosso. Come un abito su misura. E da qui ha conquistato il mondo. Anzi, per la precisione, dal suo laboratorio in un appartamento di calle dei Fabbri (sestiere San Marco), trasformato in un atelier pieno di scampoli, manichini, bottoni e bozzetti, con...