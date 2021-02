IL PERSONAGGIO

In principio fu la donzelletta. Ma la campagna ha creato l'humus giusto per nuove figure femminili. Le influencer ad esempio. Nella folta schiera di bellissime Alice Basso ha saputo ritagliarsi in poco tempo un ruolo. 700 mila followers e una vita da mamma. «Sono veneta e lavoro. E in piena pandemia sono partita con una linea di prodotti per bambino, bubblekid care. Noi siamo per dna concreti». 31 anni un passato da modella, Alice è diventata una Vip del digitale grazie ai social in cui racconta la sua quotidianità. «Non arrivo dai programmi tv, non ho gossip, sempre lo stesso marito, due figli. Sono l'influencer che vien dalla campagna. Forse è la mia normalità a rendermi speciale». La vita in provincia le si addice per ritmi e paesaggi. «Sono nata a Pianiga e vivo ancora nella casa di famiglia. Ho iniziato iscrivendomi su Instagram e pubblicato le foto dei miei shooting. Poco dopo ho conosciuto il mio attuale marito, (il dj e produttore Mauro Ferrucci, 54 anni) e ho iniziato a documentare la gravidanza e tutto quello che è accaduto nella mia vita».

VITA NORMALE

Bellissima e glam ma soprattutto mamma. Dalla nascita dei due figli, Brando e Morgan Alice matura l'idea di trasferire racconti e idee su carta. «Non credevo che avrei scritto un libro, mi sembrava una cosa troppo grande. Non volevo dare consigli a nessuno, le mamme o le donne in gravidanza sono bersagliate da indicazioni e regole. Io mi considero imperfetta, e credo che ognuno debba accettarsi così com'è: non permettete a nessuno di farsi sentire inadeguate e non mettetevi in competizione». Pancione e tatuaggi, discoteca e beauty routine alla fine sono diventati un lavoro. «Resto una disorganizzata, ma certo quello dell'influencer è un lavoro. Sveglia alle 6,50 porto i bambini a scuola, poi torno e mi metto a pianificare la giornata. Ho un'agenzia che mi segue e a cui devo consegnare lavori, progetti, post. A volte arrivano le 23 e neanche me ne accorgo».

NUOVA DIMENSIONE

Nei social ha trovato la sua dimensione, nonostante i problemi. Alice ha scelto di mostrarsi a pochi giorni dal parto ed è stata (insieme al figlio) vittima di body shaming. Il suo libro è uscito da pochi giorni (Una mamma imperfetta Caro Diario). «Ne esco vincente e non me l'aspettavo sottolinea - Prima ero a Milano ogni settimana, oggi gli eventi di moda sono tutti bloccati. Per il resto io ci vedo solo lati positivi. Mio marito che fa il dj e non era mai a casa, oggi può fare il marito e il papà. È bellissimo addormentarsi la sera sul divano. Prima non esisteva l'estate, non esisteva il week-end e a Capodanno ero sempre sola coi bambini. Invece questa pandemia ci ha regalato del tempo per stare insieme, per condividere momenti con i bambini. E il primo Capodanno a casa!» E così, nonostante il virus, Alice ha potuto assaporare una nuova quotidianità in famiglia. Il futuro è in discesa per un'inguaribile ottimista come Alice. «Nulla tornerà come prima, ma dopo i periodi più brutti, io aspetto il sole. Credo non sia una cosa che succederà a breve, una volta finita questa pandemia rimarrà tanta paura. Cerchiamo di prepararci per mesi più sereni».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

