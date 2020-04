LA STORIA

Antonio Mario Pandolfo, classe 1955 è di un anno più giovane di Felice Maniero e fa parte del nucleo fondante della banda. Nei primi anni settanta racconta l'ex boss della mafia del Brenta in uno dei primi verbali da pentito- io, Antonio Pandolfo, Gilberto Sorgato, Oscar e Ivano Marigo e Costante Carraro detto Chessman, eravamo già pregiudicati per vari reati e ad un certo punto decidemmo tutti insieme che dovevamo diventare importanti nella zona. Ne parlammo tra di noi e decidemmo che se volevamo contare qualcosa dovevamo farci conoscere e fare paura. Per questo cominciammo a frequentare tutti i bar e le discoteche della Riviera e del Piovese, provocando le persone, scatenando risse, pestando e provocando chiunque ci capitasse sotto.

LE ORIGINI

Inizia così la storia della banda più numerosa 400 soldati - più feroce, più organizzata e più ricca che sia mai esistita nel Nord Italia. Pandolfo è stato sempre descritto come il braccio armato di Maniero, in realtà Maniero lo ha utilizzato per i grandi colpi, quelli per i quali sceglieva personalmente i componenti, ma Pandolfo per il resto era autonomo. È nato come rapinatore e poi i pentiti lo hanno chiamato in causa per l'omicidio Ortes e Naza Sabic e per l'omicidio di Gianni Barizza. È appena tornato a casa dopo trent'anni di carcere. Felice può stare tranquillo. Io non ho nessun proposito di vendetta. Maniero non ha mi ha incastrato su niente, perchè dovrei avercela con lui? E poi figuriamoci se ho voglia, dopo trent'anni passati dietro le sbarre, di tornare in carcere. Sono dentro quasi ininterrottamente dal 1990 e questi sono i primi giorni di libertà. La mattina vado a firmare dai carabinieri, che mi controllano due volte al giorno, il pomeriggio vado a fare un giretto in bici con mio figlio attorno a casa, entro i 200 metri, e poi vado a trovare mia figlia. È questa la vita del boss?

LA BIOGRAFIA

Antonio Mario Pandolfo, 65 anni, è tornato a vivere in Riviera del Brenta dove, negli anni avevano imparato a conoscerlo come il braccio armato di Felice Maniero. Non ha mai parlato con nessuno, che fossero giornalisti o magistrati, carabinieri o poliziotti. Questa è la prima volta che accetta di aprire casa sua e di raccontarsi. Eravamo sette fratelli, sei maschi e una femmina. Uno è morto prima che io nascessi e si chiamava Antonio e così i miei mi hanno messo nome Antonio, ma siccome da un lato pensavano che andasse rispettata la tradizione e dall'altro che portava sfortuna, mi hanno sempre chiamato Mario e sono Mario per tutti. Eravamo una famiglia poverissima, orfani di padre, che abitava al cosiddetto Lazzaretto di San Pietro di Stra. Non ho fatto nemmeno in tempo a finire le elementari che mi avevano già messo in collegio di correzione. Allora facevano così con i figli dei poveri, li mettevano tutti in collegio. Non è stata mia mamma, è stata la maestra. Ne sono uscito che avevo 14-15 anni. Praticamente tra una cosa e l'altra ho passato due vite dietro le sbarre - sorride Pandolfo il quale assicura che in questo momento ha in testa solo una cosa: Star tranquillo e se gli assistenti sociali mi danno una mano a trovare un lavoro, mi basta e avanza. Sono disposto a fare qualsiasi cosa, sul serio. Tornare sulla vecchia strada? Non ci penso proprio.

IL CARISMA

Il problema è se ci pensano gli altri perchè oggi tutti i componenti della ex banda di Felice Maniero a parte il capo, che è in galera sono tutti in libertà e Marietto Pandolfo è uomo di grande carisma, capace di coagulare attorno a sé i vecchi della banda. E' sempre stato l'unico in grado di tenere testa al capo, l'unico fornito di autonomia, anche criminale, l'unico che potrebbe pensare di rimettere in piedi la mala del Brenta, pensano magistrati, poliziotti e carabinieri. Non a caso gli è stata data la sorveglianza, che lo obbliga ad una vita super controllata. Giorno e notte. E la convinzione e la paura che Pandolfo possa far rinascere la banda o uno scampolo della banda è rafforzata dal fatto che Mario il grosso anche adesso un fisico di Schwarznegger - è l'unico della banda che non ha mai aperto bocca. E che si è beccato trent'anni di isolamento totale con il 41 bis. E poi che cosa avrei dovuto dire? Raccontare le mie rapine? Accusare altri, come hanno fatto tutti? Io non sono così. Ho sbagliato e pago, ma non accuso altri per fare meno carcere. Passo per essere stato il braccio armato di Felice Maniero e certo non sono un santo, ma con lui ho fatto qualche rapina importante, per carità, come quella del Marco Polo, ma il più delle rapine le ho fatte da solo.

IL GRANDE COLPO

Quella dell'aeroporto di Venezia è una rapina miliardaria, i banditi se ne vanno con 170 chili d'oro. E' del 1 dicembre 1983, passano nemmeno due settimane e il 15 dicembre 1983 Antonio Pandolfo e Felice Maniero sono di nuovo insieme a Grisignano di Zocco. Portano via 65 chili d'oro. Da lì inizia poi la sequenza delle decine, centinaia di rapine ai danni degli orafi vicentini. Ma Maniero chiamava Mario solo per i colpi importanti e probabilmente Pandolfo c'entra anche con la rapina al Casinò di Venezia, 2 miliardi il bottino, anche se nessuno lo ha mai tirato in ballo - perchè era un bravo rapinatore, determinato, freddo, capace di sparare, al bisogno. Quando mai ho sparato? L'omicidio Ortes? Giancarlo Ortes faceva parte del commando che vi ha fatto evadere dal carcere di Padova nel giugno del 1994. Lo avete ucciso perchè avevate saputo che era diventato, subito dopo la vostra fuga, un informatore della polizia e che vi stava facendo prendere tutti, ad uno ad uno.

IL DELITTO ORTES

Io Ortes non l'ho ammazzato. Ma lei è stato condannato per l'omicidio di Ortes e della sua compagna Naza Sabic. Sì, ma non c'entro. Penso che sia stato commesso da Zamattio, uno dei tanti pentiti di questa storia della banda Maniero. Ecco, potrei avercela con lui, semmai, che mi ha incastrato in un omicidio che non ho commesso e solo per accedere agli sconti di pena, non con Felice, che non mi ha fatto nulla. Ma anche a Zamattio e a tutti gli altri dico di stare tranquilli, che non ho rancore nei confronti di nessuno. Ha avuto trent'anni per pensare alla mia vita e per tirare le conclusioni..

L'ATTUALITÀ

Che sono? Se potessi tornare indietro mi risparmierei e risparmierei ai miei figli e a mia moglie tante sofferenze. Magari anche ad altra gente... Non ho mai fatto del male a nessuno. Mai sparato un colpo, mai aggredito un rapinato. Ho solo portato via soldi e oro. Se ho alzato le mani è stato solo per mettere in riga qualcuno della banda che aveva sgarrato, basta. Anche con Felice Maniero più di una volta ho avuto da ridire perchè non aveva una comportamento corretto. Come quando ha messo incinta la figlia di Rigato. Ma come, lui ti ospita in casa, ti cresce come un figlio e tu ne approfitti? E poi quando nasce la bambina non ti fai più vedere? Io sono di un'altra pasta. Certo, avrei potuto lavorare sodo, avevo imparato a fare il calzolaio e potevo farlo, magari sarei un imprenditore, oggi, ma a vent'anni basta niente per trovarsi a prendere la scorciatoia e poi è troppo tardi. Eravamo giovani. Ma io a differenza di tantissimi altri non ho mai tradito..

PENTITI E CONFIDENTI

Mentre gli altri... Se facciamo un conto, tra pentiti e gente che era confidente di polizia e carabinieri non so quanti si salvano, della banda. Lo stesso Felice Maniero sul serio pensiamo che abbia fatto tutto da solo, che non sia stato aiutato? Io posso dire una, che ogni volta che trattava droga, arrestavano me e non lui. E io droga non ne ho mai trattata, come peraltro riconosce lo stesso Maniero nei suoi verbali. Maniero è terrorizzato. Ha messo a verbale che deve tornare subito fuori dal carcere, dove si trova da ottobre per aver picchiato la compagna, Marta Bisello, perchè altrimenti ha dichiarato al giudice - lei andrà ad ammazzargli la figlia. Maniero è un furbo. Parla per il suo interesse e mi usa per ottenere la libertà. Sa benissimo che nessuno si è mai vendicato su un familiare. Mai. Come sono stato questi trent'anni di carcere? Li avevo messi in conto. Non così tanti, ma li avevo messi in conto visto il mestiere che facevo. Alla fine del maxi processo in aula bunker, nel 1994, avevo preso 16 anni per le rapine. E quelle avevo fatto. Dovevo scontarli e amen e invece sono evaso da Padova. E così di anni me ne sono presi il doppio. Come si passano? Un giorno dopo l'altro. Mi sono diplomato ragioniere, sono panettiere e maestro d'arte. E non ho nessuna intenzione di tornare sulla cattiva strada. Per quello dico e ripeto che non ho nulla contro nessuno. Posso capire che qualcuno della banda mi tema, ma possono fare la loro vita, tranquilli, e io farò la mia. Parola di Mario Pandolfo.

Maurizio Dianese

