«Io, influencer per gioco con quei chili di troppo»

La vocazione da influencer quando la parola ancora non era entrata nei nostri vocabolari. L'esordio come modella. Poi la conquista dei riflettori oggi più ambiti: quelli dei social. Catherine Poulain come la conoscono i suoi fan, ossia Caterina Favia, milanese, 30 anni, è uno dei volti più noti del web. Divisa tra Milano, Londra e Parigi, ha circa 360mila follower e presta la sua immagine a più stilisti e brand per raccontarli secondo il suo stile.Come mai, lo pseudonimo Catherine Poulain?«Non volevo essere sui social con la mia identità...