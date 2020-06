IL PERSONAGGIO

È stata l'immagine più feroce di una grande tragedia nazionale. E lui, quel simbolo tragico, ha avuto il compito di abbatterlo per favorire le operazioni di ricostruzione di un nuovo viadotto al posto di quello caduto in quel maledetto 14 agosto del 2018 quando morirono 43 persone. Un compito delicato: la demolizione più complicata e sovraesposta del dopoguerra. Ci ha pensato Danilo Coppe, insieme a due colleghi Voitech e Pedro, due tecnici spagnoli che hanno portato in Italia i detonatori elettronici per realizzare l'intervento. È passato un anno dal giorno della demolizione controllata della pila 11 del ponte di Genova. E Danilo Coppe, alias Mister Dinamite, racconta tutti i retroscena in un libro uscito in questi giorni, Storie di Dinamite. La storia di Genova e del Brooklyn, così viene chiamato in città, inizia però molti anni prima. «Un giorno - confessa Coppe -, siamo nel 2003, vengo contattato dai progettisti della Società Autostrade di Genova. Mi chiedono di effettuare uno studio di fattibilità e un preventivo di massima per l'abbattimento del Ponte Morandi. Mi spiegano che quel ponte ha costi di manutenzione esorbitanti. Già al telefono mi dico scettico. Comunque mi reco sul posto e mentre osservo questa mastodontica struttura, percorsa da un traffico allucinante, continuo a pensare che il lavoro non si farà mai». Invece, in circostanze ben più drammatiche, quel lavoro diventa necessario «È il 14 agosto 2018 - racconta -. Nel primo pomeriggio mi arriva su whatsapp una foto del Ponte Morandi interrotto a metà. Sotto, un link Ansa: è crollato il Ponte Morandi. Che tragedia! Il resto è storia. Il giorno 17 agosto mi chiama un tecnico di Autostrade. Si sono ricordati del mio progettino del 2003. Chiedono un incontro il 20 agosto. Do la mia disponibilità».

IL RETROSCENA

E arriviamo alla data stabilita, 25 giugno patrono di Genova. Che però verrà spostata. «Sì perchè l'esplosivo che desidero usare arriva dalla Spagna e i tecnici non ce la fanno a consegnarlo per quella data. Il nostro ritmo è di diciotto ore di lavoro al giorno per quattro giorni con il peggior caldo che ci potesse accompagnare». Pressione a mille e poco tempo. Come si sente alla vigilia del grande botto? «Bene finchè non mi portano il giornale. Un quotidiano nazionale pubblica in prima pagina una mia foto, attribuendomi la frase Faccio saltare il ponte. L'insieme pare una mia smargiassata. Penso che se andasse storto qualcosa, qualunque cosa, anche quella copertina, diventerà un'aggravante per me e il mio futuro».

IL BOTTO

Il mattino del big bang sembra tutto pronto. E invece... Abbiamo tempi serrati - ricorda -. Tutto al cronometro. Alle 8.50 chiedo il via allo sparo, subordinato al fatto che tutti i cittadini siano fuori dall'area rossa. Manco a dirlo c'è un imprevisto: in un appartamento da sgomberare sono segnalate possibili presenze di abitanti. Saltano le 9.00. A questo punto propongo le 9.15. Saltano anche quelle. Propongo ormai le 9.30. Arriva poco dopo il via libera. La città è ferma e in silenzio in attesa del botto. A quel punto decido. Per l'orario di sparo si va a improvvisazione. Comunico di far azionare le pompe e di caricare i condensatori. Attendo il messaggio di ritorno dei suoi uomini appena sono giunti al sicuro. Arriva il feedback da tutte le squadre tranne una. Mi dicono di aspettare. Decido di suonare la sirena. Lo faccio. Vado in postazione, a fianco dei miei fratelli militari. Arriva un messaggio via radio, dice che era un problema di radio se mancava l'ultimo feedback. Impongo il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1 Fuoco! Genova poi le ha tributato la cittadinanza onoraria. Ma prima, con il sindaco e commissario straordinario Bucci, ho avuto momenti di tensione. Ma finalmente, alla conferenza stampa che nel pomeriggio al Matitone ha chiuso quella giornata, abbiamo avuto il modo di capirci e di stringerci la mano».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA