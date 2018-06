«Io e lui adolescenti innamorati e un'unica carezza tra i miei capelli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Quanto abbiamo giocato assieme. Facevamo lunghe passeggiate e ogni tanto, quando c'erano da saltare le pozzanghere lui mi dava la mano. Ma solo per saltare, e io non vedevo l'ora che ci fosse la prossima pozzanghera». Clarice Allegrini vive a Venezia ed è stata la prima ragazzina di cui Mario Rigoni Stern si sia innamorato. Ha passato i novanta, mente agile, memoria forte, voce serena. «Era un ragazzo meraviglioso pieno di vita, ma ribelle - dice - Spesso in polemica col padre così andava da solo in montagna, si portava qualcosa da...