(L.M.) Si svolgeranno giovedì mattina, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe a Castello i funerali di Angelo Scarpa, 80 anni, ex tipografo del Gazzettino in pensione, morto, la scorsa settimana, mentre stava attraversando la strada in lungomare Marconi al Lido. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, ma il pubblico ministero Stefano Buccini ha dato il via libera per i funerali non ritenendo necessaria l'autopsia. Scarpa, come avveniva quasi ogni giorno nei pomeriggi di ben tempo, stava facendo una passeggiata diretto da il Blue Moon verso il piazzale dell'ex Casinò. Arrivato all'altezza della seconda entrata della spiaggia Des Bains, è stato travolto da un furgoncino della cooperativa che segue la manutenzione del verde. La famiglia si è rivolta all'avvocato Augusto Palese per essere seguita nella vicenda legale. Scarpa lascia a Castello ma anche al Lido dove era molto conosciuto un grande vuoto: persona sempre elegante e dai modi gentili, originario di Pellestrina, dopo la pensione si dedicava molto ai viaggi, che erano la sua passione. Saranno in molti a volersi stringere alla moglie Sandra, ai due figli Marco e Andrea e agli adorati nipoti Giada e Manuel.

